Ansatz richtig

Kinder zu missbrauchen, ihnen dadurch ihre Kindheit zu rauben und ihnen Schäden zuzufügen, unter denen sie im schlimmsten Fall ihr Leben lang leiden, gehört zu den abscheulichsten Verbrechen. Erwiesenermaßen stammen die Täter häufig aus dem familiären Umfeld, was den Opfern noch mehr Mut abverlangt, um zu schildern, welches Leid ihnen angetan wurde und damit gleichzeitig etwa die eigenen Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten oder Freunde der Familie zu belasten.

Häufig sind die Opfer erst im fortgeschrittenen Alter so weit, dass sie sich öffnen und das Erlebte anzeigen können. Dabei darf es keine Rolle spielen, wann für die Opfer der Zeitpunkt gekommen ist. Ohne Zweifel sind die derzeit geltenden Verjährungsfristen bei Kindesmissbrauch schon sehr großzügig ausgelegt. Es darf dennoch nicht sein, dass derartige Straftaten eines Tages nicht mehr verfolgt und geahndet werden können, weil sie verjährt sind. Insofern verfolgt die SPD-Fraktion mit ihrer Forderung, die Verjährung bei Missbrauch an Minderjährigen gänzlich abzuschaffen, genau den richtigen Ansatz. Über eine entsprechende Bundesratsinitiative sollte Niedersachsen an dieser Stelle Druck machen, damit das Bundesgesetz schnellstmöglich geändert wird.

