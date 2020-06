Antrag nach 102 Tagen auf See

Nach 102 Tagen ohne Landgang für die Mannschaft ist am Donnerstag der Tender „Donau“ aus einem Nato-Einsatz an den Marinestützpunkt Hohe Düne in Rostock zurückkehrt. Bei der Rückkehr machte der 29 Jahre alte Obermaat Ole Diehr vor versammelter Mannschaft seiner Freundin Claudia Scheller einen Heiratsantrag. Er hatte den Antrag auf einem großen Banner am Schiff befestigt. Sie küssten sich kurze Zeit später an Land.BILD:

