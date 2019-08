Mähdrescher auf Feld abgebrannt

Apelern Ein Mähdrescher ist bei Erntearbeiten in Apelern im Landkreis Schaumburg abgebrannt. Die brennende Erntemaschine habe in der Nacht zum Mittwoch außerdem ein Feld in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Insgesamt sei dabei ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. 114 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer noch weiter ausbreiten konnte. Warum der Mähdrescher Feuer fing, war am Mittwoch noch unklar.