Argentiniens Opposition jubelt

Riesengroß wird das Siegerlächeln von Alberto Fernández (60) nach der argentinischen Präsidentenwahl am Sonntag in Buenos Aires an eine Wand gestrahlt. Seine Anhänger feiern. Sie haben auch allen Grund: Ihr Mitte-Links-Kandidat hat den konservativen Staats- und Regierungschef Mauricio Macri (60) nach nur einer Amtszeit wieder ins Aus gedrängt. Nach Auszählung in mehr als 95 Prozent der Wahllokale kam Fernández auf rund 48 Prozent der Stimmen. Macri bekam demnach gut 40 Prozent. Er hinterlässt ein Land, das wieder einmal in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise steckt. Neue Vizepräsidentin wird Macris direkte Vorgängerin Cristina Kirchner (66), die von 2007 bis 2015 regiert hatte. dpa-BILD: