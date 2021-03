Sonderrunde nach Astrazeneca-Entscheidung: Merkel und Spahn wollen zur Corona-Lage informieren

Berlin Neue Kurskorrektur im Umgang mit dem Corona-Impfstoff Astrazeneca: Das Präparat soll ab diesem Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden, beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Dienstagabend. Kanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) wollten am Dienstag kurzfristig auch noch mit den Ministerpräsidenten der Länder über die neue Situation beraten. Die Kanzlerin und Gesundheitsminister Jens Spahn wollen sich dann noch zur aktuellen Lage äußern.

