Frage: Herr Kanitz, die Bundesgesellschaft für Endlagerung sucht deutschlandweit nach einem sicheren Endlager für hochradioaktive Abfälle. Wie ist der Stand der Dinge, zeichnen sich bereits erste Regionen ab, die für ein solches Endlager infrage kommen?

Kanitz: Es gibt noch keinerlei Regionen, die wir in der engeren Auswahl haben. Es gibt ein dreistufiges Verfahren bis zum Jahr 2031. Die erste Phase, in der wir uns jetzt befinden, mündet in den Zwischenbericht Teilgebiete. Wir werden also bis Herbst kommenden Jahres Gebiete identifizieren, die sich auf gar keinen Fall eignen. Dazu gehören zum Beispiel Erdbebenregionen. Gleichzeitig machen wir Regionen aus, die wir für näher untersuchungswürdig halten, weil sie günstige geologische Voraussetzungen aufweisen, die für ein Endlager geeignet sein könnten.

Frage: Was passiert dann?

Kanitz: In den Regionen, die in der engeren Auswahl sind, erfolgen Erkundungen erst über und dann unter Tage, um festzustellen, ob sich unsere allererste Annahme der möglichen Eignung als Standort für ein atomares Endlager bei näherer Untersuchung bestätigt oder nicht. Im Jahr 2031 erfolgt dann die endgültige Festlegung.

Frage: Entscheidet die Bundesgesellschaft für Endlagerung allein darüber, wo das Endlager hinkommt?

Kanitz: Nein, wir übermitteln unsere Erkenntnisse an das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, das BfE, welches unsere Vorschläge prüft. Ganz am Ende des dreistufigen Verfahrens schlägt das BfE auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse einen Standort für das Endlager vor. Die endgültige Entscheidung über den Standort treffen schließlich Bundestag und Bundesrat.

Frage: Wie habe ich mir konkret vorzustellen, wenn eine Bundesgesellschaft für Endlagerung sich auf den Weg macht, um in Deutschland den geeignetsten Standort für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zu finden?

Kanitz: Zunächst fragen wir bei allen 16 Bundesländern die vorhandenen Daten über tiefe, geologische Untergründe ab und werten diese aus. Mittlerweile haben wir mehr als 1,5 Millionen Daten eingesammelt. Diese Daten werten wir jetzt aus, die erste Phase ist also wirklich ein reines Kartenstudium. Damit treffen wir eine allererste Vorauswahl über Regionen, die von Beginn an ausscheiden und Regionen, die wir uns mal näher anschauen sollten.

Frage: Welches sind neben Erdbebenvorkommen weitere Ausschlusskriterien?

Kanitz: Vulkanismus ist beispielsweise ein weiteres Ausschlusskriterium. Überall dort, wo wir heute Vulkanismus haben oder für die nächsten eine Million Jahre prognostizieren, können wir kein Endlager bauen. Gleiches gilt für Hebungsraten, die größer als ein Millimeter pro Jahr sind. Wir wollen also verhindern, dass sich im Laufe der Zeit ein neues Gebirge bildet und sich die Abfälle irgendwann auf der Spitze eines Berges befinden, weil sie nach oben gedrückt wurden. Wenn eine Region auch nur ein Ausschlusskriterium erfüllt, wird sie nicht weiter betrachtet.

Frage: Was ist, wenn kein Ausschlusskriterium vorliegt?

Kanitz: Dann gehen wir in die nächste Stufe und schauen uns an, ob gewisse Mindestanforderungen erfüllt sind. Dazu gehört etwa, dass eines der drei infrage kommenden Gesteine Salz, Ton und Granit in mindestens 300 Metern Tiefe mit einer Mächtigkeit von mindestens 100 Metern und mit einer extrem geringen Durchlässigkeit vorkommt. Erfüllen Gebiete diese Mindestanforderungen und spricht kein Ausschlusskriterium dagegen, folgen geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Wir vergleichen also die übrig gebliebenen Gebiete miteinander und stellen fest, wo sich nicht nur potenziell geeignete Formationen befinden, sondern, wo sich günstige Formationen befinden.

Frage: Sie picken also bis Herbst nächsten Jahres sozusagen die interessantesten Gebiete heraus?

Kanitz: So könnte man das auch sagen.

Frage: Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie einen Standort suchen, dessen Barrierewirkung sich im Laufe von einer Million Jahre nicht verändert. Das ist doch ein unvorstellbar langer Zeitraum.

Kanitz: Deswegen gehen wir ja in die Tiefengeologie. Geologen denken in ganz anderen Zeiträumen und wissen, dass sich über mehrere Millionen von Jahren gewisse Gesteinsformationen nicht verändert haben. Genau das ist der Punkt: Wir setzen auf die Geologie als hauptsächliche Barriere und nicht auf von Menschen gemachte Bauwerke.

Frage: Wie viele mögliche Standorte werden im Herbst 2020 vermutlich in der engeren Auswahl stehen?

Kanitz: Dazu kann ich derzeit nicht mal ansatzweise eine Prognose wagen. Es gibt jedenfalls keine Mindest- oder Maximalanzahl von Gebieten, die uns das Gesetz vorschreiben würde. Wir sind lediglich verpflichtet, im Jahr 2031 auf Basis von mindestens zwei Standorten einen Vergleichsvorschlag zu machen und zu sagen, welcher von beiden besser geeignet ist. Bis dahin aber sind wir sehr frei in der Frage, wie viele Standorte infrage kommen.

Frage: Mal angenommen, nächstes Jahr im Herbst haben Sie 50 oder 100 Orte in der engeren Auswahl – wieso dauert es dann nochmal elf Jahre, bis Sie sich endgültig festlegen?

Kanitz: Weil das, was uns jetzt vorliegt, erstmal nur auf Kartenmaterial basiert. Wir müssen dann aber sehr genau überprüfen, ob das, was wir für die jeweiligen Standorte annehmen, auch tatsächlich zutrifft. Wir suchen eben nicht nur einen geeigneten Standort, sondern den bestmöglichen.

Frage: Wenn 2031 der endgültige und bestmögliche Standort feststeht, wie lange dauert es dann, bis der Bau des Endlagers fertiggestellt ist?

Kanitz: Das Standortauswahlgesetz geht davon aus, dass wir das Endlager im Jahr 2050 in Betrieb nehmen.

Frage: Salzformationen wie in Gorleben und Asse gibt es auch im emsländischen Wahn oder im Bereich Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland). Müssen diese Regionen sich besondere Sorgen machen, künftig als Standort für ein atomares Endlager zu dienen?

Kanitz: Das kann man im Moment noch gar nicht sagen. Ich verstehe, wenn es solche Besorgnisse gibt. Deswegen versuchen die beteiligten Institutionen so gut wie möglich über das Verfahren zu informieren. Die allgemeine Geologie in Deutschland ist bekannt. Es gibt also natürlich Hinweise darauf, wo Salz, wo Ton und wo Granit vorherrschen. Aber: Diese Hinweise beziehen nicht die genannten Kriterien ein. Wichtig ist vor allem auch für Niedersachsen, wo Ton und Salz vorherrschen, dass kein Gestein bevorzugt betrachtet wird.

Frage: Bayern und Sachsen jedoch, wo Granit vorherrscht, lehnen ein Endlager bei sich aber grundsätzlich erst mal ab.

Kanitz: Das halte ich für politische Störfeuer. Bei der Suche geht es nicht um politisch willkürliche Festlegungen, sondern um wissenschaftlich-technische. Die Suche nach dem bestmöglichen Standort macht nicht an Ländergrenzen halt. Und die Standortsuche orientiert sich auch nicht daran, was Politiker in Koalitionsverträge schreiben.