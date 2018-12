Betrifft: „Weiterbau der A 20 ausgebremst“, Nachrichten, 28. November, und „Schwarzer Tag“, Kommentar von Hans Begerow zur Küstenautobahn, Meinung, 28. November

Bei staatlichen Vorhaben wie dem Straßenbau wird künftig hoffentlich auch das Wohl der Maulwürfe und nicht nur das der Fledermäuse berücksichtigt werden. So kommen wir mit Hilfe der Justiz in Deutschland weiter, zeigen den anderen Ländern in der Europäischen Union, was im staatlichen Interesse liegt und bereiten das Land mit Blick auf Fledermäuse und Maulwürfe auch im Straßenbau auf die Zukunft vor.

Gerrit Harfst

Oldenburg