Auf der Seite der Schüler

Ein Selfie mit der Bundeskanzlerin? Das war am Dienstag am Berliner Thomas-Mann-Gymnasium sehr gefragt. Dort hatte sich Angela Merkel zuvor bei einer Diskussion zum Thema Klimaproteste „Fridays for Future“ auf die Seite der Schüler gestellt. Sie würden der Politik positive Impulse geben. Es sei richtig, „dass ihr uns Dampf macht“, sagte die Kanzlerin. Eine solche Bewegung für Klimaschutz sei wichtig. dpa-BILD: