Auf Jahre Nebeneinander verschiedener Kfz-Antriebe

Frage: Beim Autogipfel im Kanzleramt gab es keine Einigung auf eine Kaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Ist die Prämie damit vom Tisch?

Frage: Ist der Verbrennungsmotor noch ein Auslaufmodell?

Altmaier: Der Transformationsprozess hin zu alternativen Antrieben, also weg von fossilen Brennstoffen, ist unaufhaltsam. Wie in anderen Branchen, müssen wir auch in der Fahrzeugbranche klimaneutral wirtschaften. Aber es wird auf Jahre ein Nebenein­ander von CO2-armen Verbrennern und alternativen Antrieben geben, weil so viele Elektroautos kurzfristig gar nicht verfügbar sind. Es wird stetig mehr Elektromobilität geben und mehr Fahrzeuge mit Brennstoffzellen oder synthetischen Kraftstoffen, das bedeutet grünes Benzin und grüner Diesel. Den vielen Tausend Beschäftigten in der Autoindustrie kann kurzfristig dadurch jedoch nicht geholfen werden.