Betrifft: „Brandheißes Thema beim G7-Gipfel“, Hintergrund, 24. August

Bei aller berechtigten Kritik an den Brandrodungen in Brasilien: Warum sollte wohl Brasilien sein Wachstum beschränken, wenn die Industrieländer weiter und teilweise vermehrt CO2 in die Atmos­phäre blasen? Unter dem Mercosur-Abkommen kauft die EU auch noch Soja und Fleisch und motiviert zusätzliche Brandrodungen. Der Regenwald ist Auffangbecken für die Emissionen insbesondere der G7-Länder. Wie im Artikel angedeutet, kann eine Lösung nur im Rahmen einer multilateralen Vereinbarung gefunden werden.

Dieter Wurzel

Bad Zwischenahn