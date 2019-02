Aufgabe auf Dauer unlösbar

Betrifft: „Einwanderung? Ja bitte! ... aber es muss die richtige sein, und Deutschland hat eine völlig falsche“, Analyse von Alexander Will, Meinung, 7. Februar

Endlich spricht beziehungsweise schreibt jemand die Wahrheit über die Einwanderung und Migration. Dafür meinen Respekt. Ich frage mich nur, wie lange will die Politik der etablierten Parteien diese Wahrheit noch verdrängen. Oder muss es noch mehr Autoren wie Vahlefeld, Ulfkotte, Sarrazin und andere geben, um nur einige unangenehme Tatsachen zu veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass unsere sogenannten Volksparteien und deren Vertreter unter der Käseglocke Berlin und anderswo die Realität noch wahrnehmen. Es wäre gut, sich um die Sorgen und Interessen der Mehrheit der Wähler zu kümmern.

Hellmut Nagel

Friesoythe

•

Der Artikel von Alexander Will spiegelt die gesamte Einwanderungs und Asylpolitik eindrucksvoll wider und offenbart schonungslos das ganze Dilemma! Die unselige Grenzöffnung unserer „Wir-schaffen-das“ Kanzlerin im Jahre 2015 wird Deutschland auf Dauer vor teilweise unlösbaren Aufgaben stellen. Ich habe noch deutlich den Aufschrei der Industrie im Ohr „Hurra, jetzt können wir endlich dem Fachkräftemangel begegnen und beheben“. Eine äußerst blöde Milchmädchenrechnung wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Von einer Millionen die in unser Land geströmt sind, sind allenfalls fünf Prozent zu gebrauchen. Der Rest ist Schweigen und liegt uns auf der Tasche. Die Kosten sind immens; Geld, das woanders fehlt zum Beispiel Straßen/Brückenbau, Kitas und dergleichen mehr. Noch ein Wort zu den Gutmenschen der roten, dunkelroten und grünen Farbe: Jedes Jahr nimmt Deutschland 200 000 Flüchtlinge auf. Das ist mehr als Oldenburg Einwohner hat. Diese Leute wollen alle integriert, untergebracht und verpflegt werden! Hat sich die vorgenannte Klientel schon einmal darüber Gedanken gemacht? Und die jüngere Generation strömt in hellen Scharen zu den Grünen, sie werden es noch bitter bereuen. Vor allem dann, wenn die eigene Familienplanung ansteht und sie eine Wohnung benötigen. Der Wohnungsmarkt ist heute schon leergefegt, die Mieten steigen und steigen! (...) Als Fazit bleibt festzuhalten: Einwanderung ja, aber bitte mit Augenmaß; Asyl nur dann, wenn die Gründe, die Artikel 16 Grundgesetz normiert, dafür ausreichen. Aber wenn ich mir das richtig betrachte, dann ist das mehr ein Wunschdenken.

Jürgen Wohltmann

Edewecht