Aufregung um „C“ in der Kirche

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat mit einer Aktion um das geklaute C aus dem CDU-Parteilogo für Aufregung im rheinischen Erkelenz gesorgt. Nachdem sie ein Foto einer Replik des Cs in der Kirche veröffentlicht hatte, bekam die Küsterin massive Probleme, weil sie die Aktivisten in das Gotteshaus hineingelassen hatte. Sie musste ihre Schlüssel abgeben, das Schloss wurde ausgetauscht. Vergangene Woche hatten Greenpeace-Aktivisten das C aus dem CDU-Logo am Konrad-Adenauer-Haus gestohlen. BILD: