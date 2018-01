Außenminister macht gute Arbeit

Betrifft: „Der Minister des Äußersten – Wie deutsche Außenpolitik unter Sigmar Gabriel zum Fiasko wurde“, Essay von Alexander Will, Meinung, 6. Januar

Wenn es denn tatsächlich so wäre, dass die deutsche Außenpolitik unter Sigmar Gabriel zum Fiasko wurde, müsste (...) Merkel den Außenminister entlassen. (...) Dazu besteht kein Anlass. (...) Recht so, dass er den Gesprächsfaden mit der Türkei nicht abreißen lässt. Recht so, dass er das Nuklearabkommen mit dem Iran verteidigt. Recht so, dass er die unsägliche Besatzungspolitik der Israelis (...) anprangert.

Rolf Fuhrken

Oldenburg