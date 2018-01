Eine Stalin-Statue wird am Dienstag anlässlich einer Ausstellung der Gedenkstätte Hohenschönhausen über Stalin-Kult in der frühen DDR an der Karl-Marx-Allee in Berlin aufgestellt. Titel der Schau, die Freitag startet: „Der Rote Gott – Stalin und die Deutschen.“ Die Ausstellung präsentiert seltene Objekte. Dazu gehört der Abguss der fast fünf Meter hohen Stalin-Statue, die bis 1961 auf der Stalinallee, der heutigen Karl-Marx-Allee, stand. dpa-BILD: