Ausstieg muss gut organisiert sein

Felix Austria! Die Österreicher gehen voran und sehen Licht am Ende des Tunnels. Der 1. Mai, das Exit-Datum, macht Hoffnung, auch hierzulande. Es gibt ein Leben nach den Corona-Beschränkungen – früher oder später.

Auch wenn es in Deutschland noch keinen festen Termin für mögliche Lockerungen und einen langsamen Ausstieg gibt. So wird bereits deutlich, wie das Szenario für die Rückkehr in Richtung größerer Freiheiten aussehen könnte. Der Exit kommt nur schrittweise, von einer Atemschutzmasken-Pflicht und einer Tracking-App begleitet, mit der Infektionsketten verfolgt und Infizierte isoliert werden können. Eine Rückkehr zur alten Normalität kann und wird es über lange Zeit nicht geben. Die Pandemie wird bleiben, solange kein Impfstoff entwickelt worden ist.

Ausverkaufte Fußballstadien und andere Sportevents mit Publikum, große Konzerte, Shopping in gut besuchten Einkaufszentren oder das Sonnenbad am vollen Strand – all das wird weiter auf sich warten lassen. Und die soziale Distanz wird auch in Zukunft geboten sein. Österreich macht Hoffnung. Doch solch ein schrittweiser Ausstieg muss gut vorbereitet und organisiert sein, will man keinen gefährlichen Rückfall erleben, der alle bisherigen Erfolge schnell wieder zunichte machen würde. Hier allerdings scheint es bei der Bundesregierung noch zu hapern. Wenn Kanzlerin Merkel Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der Beschaffung von Masken und Schutzmaterial entmachtet und Wirtschaftsminister Peter Altmaier damit beauftragt, wenn die Entwicklung und der Einsatz einer Handy-App weiter auf sich warten lässt, es weder Zahlen über die Zahl der bisherigen Corona-Tests noch über die genaue Auslastung der Intensivbetten in den Kliniken gibt, ist bei der Qualität des Krisenmanagements noch mächtig Luft nach oben.

