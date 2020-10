Auto erfasst Kind an Haltestelle

Bei einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle in Hannover sind zwei Kinder verletzt worden, eines davon schwer. Im Stadtteil Ahlem habe ein 35-Jähriger laut Polizei nach dem Abbiegen an einer gelben Fußgängerampel beschleunigt. Dabei erfasste der Wagen einen Neunjährigen und schob ihn gegen ein Wartehäuschen. Ein Elfjähriger wurde von herabstürzenden Teilen leicht verletzt. Die Polizei vermutet einen Fahrfehler als Unfallursache. dpa-BILD: