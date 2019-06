Autofahrer übersieht mit Panzern beladenen Zug

Ein mit Panzern beladener Zug hat auf einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Celle einen Pkw gestreift – der 46-jährige Autofahrer hatte bei tiefstehender Sonne das blinkende Rotlicht übersehen. Glücklicherweise erwischte der von rechts herannahende Güterzug am Freitagmorgen in Müden/Örtze nur noch das Heck des Autos, sodass keine Personen zu Schaden kamen. An ihrem Puffer spießte die Lokomotive die abgerissene Heckklappe des Pkw auf, der danach nur noch Schrottwert hatte. Die genaue Schadenhöhe ist nicht bekannt. Ohnehin hatte der Autofahrer auf der bereits mit Grün überwucherten Strecke, auf der nur noch gelegentlich Verkehr ist, wohl nicht mit dem Zug gerechnet.BILD: