Die Flut an zurückgegebenen Bestellungen ist ein Problem für den Internethandel in Deutschland. Doch was tun mit den teuren Retouren? Ein Zauberwort heißt Reselling, und eine norddeutsche Firma macht es vor: Der Retourenvermarkter Avides im Dorf Hemsbünde zwischen Hamburg und Bremen nimmt zurückgegebene Waren an, prüft sie und verpackt sie neu, um sie dann unter dem Namen Sediva doch noch an die Frau oder den Mann zu bringen.

