Gesuchter Mann an A 30 gestellt

Bad Bentheim Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hat die Bundespolizei in der Nacht zu Donnerstag an der Autobahn 30 festgenommen. Der 37-Jährige war als Mitfahrer in einem Pkw aus den Niederlanden eingereist. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Passau mit Haftbefehl gesucht wurde.