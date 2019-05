Bad Münder Zum großen Empfang zum Fastenbrechen lädt der türkische Moscheeverband Ditib Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirchen am Montag nach Bad Münder ein. Dort soll in einer Halle, wo sonst Hochzeitsfeste stattfinden, gefeiert werden. Auch die Schura, der zweite große muslimische Verband, feierte vor zwei Wochen anlässlich des Ramadans in einer ähnlichen Lokalität am Rande von Hannover.

Der Grund: Nach Jahren der Verbandsarbeit verfügen die Muslime in Niedersachsen noch nicht über eine repräsentative Moschee in zentraler Lage, und ihre Anerkennung auf staatlicher Ebene stockt. Ein Staatsvertrag, der die Muslime mit Kirchen und jüdischer Gemeinschaft auf eine Ebene stellt, liegt auf Eis, und um die Anerkennung als Religionsgemeinschaft gibt es ein zähes Ringen.

Dabei hatte Niedersachsen mit den beiden Verbänden bereits vor vielen Jahren Vereinbarungen für das muslimische Alltagsleben festgezurrt. Regelungen zum islamischen Schulunterricht, zum Bestattungswesen, zur Gefängnisseelsorge und der Prävention islamistischer Radikalisierung wurden getroffen. Noch unter Ministerpräsident David McAllister (CDU) wurde Kurs auf einen Staatsvertrag genommen, dessen konkrete Ausarbeitung sich dann aber immer weiter in die Länge zog. Nach dem Putschversuch in der Türkei und wachsender Kritik an einer vermuteten Einflussnahme der türkischen Regierung auf Ditib wurde der Vertrag vor rund zwei Jahren auf Eis gelegt.

Die Hürden für einen Staatsvertrag und eine offizielle Aufwertung der Muslime sind nicht kleiner geworden. Im November trat der gesamte Ditib-Vorstand in Niedersachsen wegen einer zunehmenden Einflussnahme der Türkei zurück und bestätigte damit vorherige Vermutungen. Trotzdem entschied sich die Regierung, die bewährte Zusammenarbeit mit Ditib mit einem kritischen Blick fortzusetzen. Drei von der Türkei bezahlten Seelsorgern wurde allerdings die Arbeit in niedersächsischen Gefängnissen untersagt.

Mit einer Satzungsänderung, so forderte die Regierung, solle Ditib seine Unabhängigkeit von der Türkei dokumentieren. Der Verband habe Änderungen inzwischen mit seinem Bundesvorstand erarbeitet, wie Geschäftsführerin Emine Oguz erklärte – ob damit die Unabhängigkeit gewährleistet ist, muss das Land noch bewerten.

Noch nicht so recht deutlich ist, welche Rolle der mitten in der Krise um Ditib vor vier Monaten gegründete neue liberale Verband der Muslime in Niedersachsen einnehmen kann. Gegründet wurde er von den ehemaligen Schura-Verantwortlichen Avni Altiner und Firouz Vladi, die sich sorgen, dass die in langjähriger Arbeit erzielten Absprachen und Erfolge zur Integration der Muslime verloren gehen.

Gut ein Dutzend Moscheegemeinden hätten sich dem Verband inzwischen angeschlossen, die meisten fürchteten aber Druck aus der Türkei, wenn sie den Ditib- oder Schura-Verband verließen, sagt Vladi. „Wir haben mit den wesentlichen Ministerien und Fraktionen Gespräche geführt.“ Mit dem Kultusministerium wolle man über eine Mitwirkung bei Fragen des Islamunterrichts sprechen.

Der künftige Kurs für das Land ist nicht einfach. Der liberale Verband erntet viel Wohlwollen, einen nennenswerten Anteil der Muslime repräsentiert er bisher aber nicht. Die Ditib vertritt 84 und die Schura 88 Gemeinden. Mit dem Satz „Die Muslime gehören zu Niedersachsen“, erntete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Schura-Feier vor zwei Wochen zwar großen Applaus. Den Muslimen aber geht es um mehr als aufmunternde Worte. Und selbst, ob der Ministerpräsident auch bei der Ditib-Feier am Montag spricht, stand angesichts des Ringens um deren Kurs und Satzung zunächst noch nicht fest.