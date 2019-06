Immer weniger Schwimmbäder

Bad Nenndorf Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat gewarnt, Schwimmbäder zu schließen. Deutschland drohe zu einem Land der Nichtschwimmer zu werden, weil Bäder für den Schwimmunterricht fehlten, sagte DLRG-Präsident Achim Haag am Donnerstag in Bad Nenndorf. 20 bis 25 Prozent aller Grundschulen könnten keinen Schwimmunterricht anbieten. Die Zahl der Bäder in Deutschland sei von 7800 im Jahr 2000 auf 6400 im vergangenen Jahr gesunken. 2019 schließen voraussichtlich 70 weitere Bäder.