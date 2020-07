Waffendepot an Bahnhof entdeckt

Bad Oldesloe Mehr als zwei Tonnen Waffen, Munition und Helme aus dem Zweiten Weltkrieg haben Experten des Kampfmittelräumdienstes am Montag bei Erdsondierungsarbeiten zwischen zwei Gleisen am Bahnhof Bad Oldesloe entdeckt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. An der Fundstelle soll ein Fahrradstand gebaut werden. Die Experten gehen davon aus, dass die ausgedienten Waffen nach Kriegsende am Bahnhof in einem Bombenkrater vergraben worden waren.