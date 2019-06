Geflohener Straftäter gefasst

Bad Rehburg Die Polizei hat einen Mitte vergangener Woche aus dem Maßregelvollzug in Bad Rehburg geflohenen suchtkranken Straftäter gefasst. Der 24-Jährige wegen Raubdelikten verurteilte Mann sei am Montag in Hannover aufgegriffen worden, teilte das Sozialministerium mit. Der Mann, von dem nach Einschätzung der Klinik im Kreis Nienburg keine Gefahr ausgeht, sollte in die Einrichtung zurückgebracht werden. Der Verurteilte hatte am Mittwoch vergangener Woche eine Reinigungskraft zur Seite gedrängt, die gerade eine Stationstür geöffnet hatte. Verletzt wurde bei der Flucht niemand. In den Maßregelvollzug werden Straftäter vom Gericht eingewiesen, die wegen einer psychischen Erkrankung oder einer Alkohol- oder Drogensucht straffällig geworden sind.