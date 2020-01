Bagdad Der Iran sieht sich nach dem Tod seines Spitzengenerals Ghassem Soleimani durch einen US-Angriff im Irak nicht mehr an das Atomabkommen von 2015 gebunden. Die Islamische Republik werde keinerlei Begrenzungen mehr einhalten, zitierte das Staatsfernsehen am Sonntag aus einer Stellungnahme der Regierung von Präsident Hassan Ruhani. Zuvor hatten Hunderttausende Iraner Solemani das letzte Geleit gegeben und den USA Rache geschworen. Deren Präsident Donald Trump drohte mit Angriffen auf kulturell wichtige Stätten im Iran.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen bei uns im Liveblog.

Soleimani kommandierte die Al-Kuds-Brigaden und war Architekt der regionalen Militärstrategie des Iran in Irak, Syrien und Libanon. Am Freitag wurde er in der Nähe das Bagdader Flughafens durch eine US-Drohne getötet. Dabei kam auch der Vize-Kommandeur der schiitischen Volksmobilisierungskräfte im Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, ums Leben.

Nwz-Kommentar Zum Konflikt Zwischen Den Usa Und Dem Iran Muskelspiele

Der Iran kündigte harte Vergeltung an. In dem jetzt praktisch wirkungslos gewordenen Atomabkommen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland hatte er sich 2015 verpflichtet, sein Nuklearprogramm so zu ändern, dass er keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA zogen sich aber 2018 aus dem Vertrag zurück und verhängten neue Sanktionen. Daraufhin setzte der Iran zentrale Klauseln des Abkommens außer Kraft, betonte aber bisher, dass der Vertrag weiter gelte.

In der am Sonntag veröffentlichten Erklärung kündigte der Iran jetzt an, das Land werde bei der Anreicherung von Uran und dessen Lagerung keine Beschränkungen mehr einhalten. Das gelte auch für Forschung und Entwicklung zum Atomprogramm. Was dies im Einzelnen bedeutet, erläuterte die Regierung nicht. Zugleich versicherte sie, weiter wie bisher mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenzuarbeiten. Die IAEA war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Mit einem möglichen Vergeltungsschlag des Iran wurde für die Zeit nach dem Ende der dreitägigen Staatstrauer gerechnet, die im Iran und im Irak ausgerufen wurde. Als wahrscheinlichste Ziele für einen iranischen Angriff gelten US-Interessen im Irak. Am späten Samstagabend schlugen bereits Raketen in der sogenannten Grünen Zone in Bagdad ein, in der sich auch die US-Botschaft befindet. Diese wurde vorübergehend geschlossen.

Trump warnte den Iran via Twitter, sich für den Tod Soleimanis zu rächen. In diesem Fall würden die USA den Iran „sehr schnell und sehr hart“ angreifen und Ziele attackieren, von denen einige sehr wichtig für den Iran und dessen Kultur seien. Nach der Haager Konvention, der sich auch die USA verpflichtet haben, sind Angriffe auf Kulturgüter verboten, es sei denn, sie würden für andere Zwecke genutzt, die sie zu legitimen militärischen Zielen machen.

Das irakische Parlament forderte indessen, die etwa 5200 US-Soldaten sollten das Land verlassen. Die Mehrheit der Abgeordneten verlangte in einer Resolution das Ende eines Abkommens mit den USA, in dem vor mehr als vier Jahren die Entsendung von US-Soldaten zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak vereinbart worden war.

Im Iran wurde der mit der Nationalflagge bedeckte Sarg Soleimanis durch die Städte Ahwas und Mesched getragen. Am Montag sollte er nach Teheran und Ghom gebracht werden. Solch gewaltige Prozessionen gab es nicht einmal für den 1989 verstorbenen Gründer der Islamischen Republik, Ajatollah Ruhollah Chomeini.