Bagdad Viele Tausende Iraner sind bei einem Trauermarsch für den bei einem US-Luftangriff getöteten General Ghassem Soleimani auf die Straße gegangen. Die mit Flaggen bedeckten Särge mit den Leichen Soleimanis und seiner ebenfalls getöteten Kampfgefährten wurden nach ihrer Überstellung in die iranische Stadt Ahwas von einer militärischen Ehrengarde in Empfang genommen und anschließend durch die Menge getragen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Der Iran hat den USA Vergeltung für den Tod des Generals geschworen. US-Präsident Donald Trump drohte seinerseits mit Angriffen auf 52 Ziele im Iran.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen bei uns im Liveblog.

Auf der Basis sind die US-Ausbilder für das irakische Militär untergebracht. Sie liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Bagdad und wurde schon mehrfach Ziel von bewaffneten Angriffen. Im vergangenen Jahr wurde sie etwa mit Mörsergranaten attackiert, im August wurden bei der Explosion eines Waffenlagers in der Nähe zudem zwei Menschen getötet.

Auch die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA berichtete, dass auf dem Stützpunkt sowie im Zentrum von Bagdad mehrere Raketen niedergegangen seien. Im Stadtzentrum liegen in der „Green Zone“ unter anderem die US-Botschaft sowie irakische Ministerien und das Parlament. Auch dort sind schon mehrfach Raketen eingeschlagen und explodiert. Die Zone war 2003 nach dem Sturz von Langzeitherrscher Saddam Hussein aus Sicherheitsgründen errichtet worden. Aus Angst vor Terroranschlägen ist der Zugang stark beschränkt.

Die Lage in der Region ist nach der Tötung des ranghohen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Raketenangriff in Bagdad sehr angespannt. Die iranische Führung hatte nach dem Angriff Vergeltung angekündigt. Ajatollah Ali Chamenei schrieb in einem Beileidsschreiben, die Urheber des Angriffs erwarte „eine schwere Rache“.