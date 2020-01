Bagdad /Washington An der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es auch nach der Ankündigung der USA, Hunderte Soldaten zum Schutz zu schicken, zu schweren Zusammenstößen gekommen. Mehrere Hundert Demonstranten verbrachten die Nacht zum Mittwoch vor dem Botschaftskomplex und errichteten Zelte, wie Augenzeugen berichteten. Protestierer entzündeten am Morgen Feuer an der Außenmauer der hochgesicherten Botschaft, irakische und amerikanische Sicherheitskräfte setzten Tränengas gegen die Menge ein.

Am Dienstag war es zu schweren Ausschreitungen an der US-Botschaft gekommen. Nach Beerdigungen von schiitischen Kämpfern, die am Wochenende bei US-Luftangriffen getötet worden waren, hatten sich Demonstranten auf den Weg in die besonders geschützte „Grüne Zone“ in der irakischen Hauptstadt Bagdad gemacht. Dort befinden sich zahlreiche irakische Ministerien und internationale Botschaften. Wie Augenzeugen berichteten, wurden die zum Teil in Militäruniform marschierenden Demonstranten von den irakischen Sicherheitskräften an einem Kontrollpunkt vor der US-Botschaft nicht aufgehalten.

Anschließend setzten die Demonstranten mehrere Wachhäuschen und den Empfangsbereich der Botschaft in Brand. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Kampfhubschrauber des Typs „Apache“ flogen am Abend über die Menge und feuerten Signalraketen zur Abschreckung ab. Einen kompletten Sturm der diplomatischen Vertretung hat es nach US-Angaben nicht gegeben.

Wegen der jüngsten Spannungen im Irak verlegen die USA mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Auslöser der Proteste waren mehrere Luftangriffe der USA auf Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah (Hisbollah-Brigaden) am vergangenen Wochenende. Dabei starben 25 Menschen, 50 weitere wurden verletzt. Die vom Iran unterstützte Gruppe wird seit 2009 von den USA als Terrororganisation eingestuft und soll für mehrere Angriffe auf US-Einheiten im Irak verantwortlich sein.

Die US-Botschaft hat bis auf Weiteres alle konsularischen Dienstleistungen eingestellt. Alle vereinbarten Termine seien hinfällig und US-Bürger seien aufgefordert, sich der diplomatischen Vertretung nicht zu nähern.