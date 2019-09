Zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Bahrdorf Bei einem Verkehrsunfall bei Bahrdorf im Landkreis Helmstedt sind zwei Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam ein 23-Jähriger am Vorabend zwischen Rickensdorf und Bahrdorf mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sein Auto kam ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer, der 26-jährige Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.