Über 100 Tote bei Massaker in Mali

Bamako Bei einem Massaker im Zentrum Malis sind nach Einschätzung der Vereinten Nationen mindestens 134 Menschen getötet worden. Es handle sich um eine „unsägliche Attacke“, sagte der Vorsitzende des Weltsicherheitsrats, Frankreichs UN-Botschafter François Delattre, in Bamako. Zeugenaussagen zufolge griffen Kämpfer am Samstagmorgen das Dorf Ogossagou der ethnischen Gemeinschaft der Peulh an und töteten zahlreiche Zivilisten. Die Peulh warfen der Volksgruppe der Dogon vor, das Massaker verübt zu haben. Die Dogon beschuldigen die Peulh, islamische Extremisten zu unterstützen. Die Peulh wiederum werfen den Dogon vor, auf der Seite der Armee zu stehen. In Mali ist die Bundeswehr im Einsatz.