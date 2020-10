Regiert Thai-König von Bayern aus?

Bangkok /Berlin Mehr als 1000 Demonstranten sind am Montag in Thailand zur deutschen Botschaft marschiert und haben ein Schreiben überreicht. Darin bitten sie die deutschen Behörden zu prüfen, ob König Maha Vajiralongkorn – der die meiste Zeit in Bayern lebt – seine Amtsgeschäfte von fremdem Boden aus verrichtet. Kurz zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dem König für diesen Fall mit Konsequenzen gedroht.