Getötete Touristin: Prozess vertagt

Bangkok /Hildesheim Der Berufungsprozess wegen des Mordes an einer deutschen Touristin in Thailand ist am Donnerstag vom zuständigen Gericht in Chon Buri auf den 23. Februar 2021 vertagt worden. Die Gründe wurden zunächst nicht bekannt. Eine 26-Jährige aus dem Kreis Hildesheim war während eines Urlaubs Anfang April 2019 vergewaltigt und getötet worden. Ein Thailänder wurde dafür zum Tode verurteilt.