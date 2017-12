Barcelona Nach der Parlaments-Neuwahl in der spanischen Krisenregion Katalonien ist kein Ende der seit Monaten andauernden Krise in Sicht. Die Separatisten kamen bei der Abstimmung erneut auf eine absolute Mehrheit der Sitze, wodurch eine weitere Konfrontation mit der Zentralregierung in Madrid vorprogrammiert zu sein scheint. Die drei für eine Unabhängigkeit eintretenden Parteien erreichten nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona, wie die Wahlbehörde am späten Abend nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Für die absolute Mehrheit reichen schon 68 Sitze.

Die Gegner der Unabhängigkeit verpassten die absolute Mehrheit überraschend deutlich - Umfragen hatten zuletzt hingegen immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Separatisten prognostiziert.

Die Neuwahl war von Madrid Ende Oktober ausgerufen worden, nachdem die Regionalregierung von Carles Puigdemont am 1. Oktober zunächst ein von der Justiz verbotenes Unabhängigkeitsreferendum abgehalten und anschließend den Abspaltungsprozess eingeleitet hatte. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy setzte deshalb die Regierung in Barcelona ab und stellte die Autonome Gemeinschaft im Nordosten unter Zwangsverwaltung.

Im Zuge der Katalonien-Krise verlegten bereits mehr als 3000 zum Teil sehr wichtige Unternehmen ihren Sitz aus der wirtschaftsstarken Region heraus, Zigtausende Touristen blieben weg und die ausländischen Investitionen gingen um mehr als 70 Prozent zurück. Die Gesellschaft ist polarisiert, ganze Familien sind zerstritten und reden nicht mehr miteinander.

Jeder in Katalonien weiß, was die Stunde geschlagen hat. Am Donnerstag bildeten sich daher trotz des Werktags zum Teil sehr lange Schlangen vor den Wahllokalen. Die Diskussionen waren hitzig.

Die Fronten sind verhärtet. Viele meinen: verhärteter denn je. „Das Verhältnis zwischen Katalonien und Spanien wird so oder so nie wieder etwas werden“, sagte ein Mann zu Journalisten und Mitwählern.