Jack-Russel ohne Zugticket unterwegs

Bardowick /Lüneburg Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen eine Schwarzfahrerin in Obhut genommen. Die Jack-Russel-Dame Jersey stieg am Bahnhof Bardowick allein in einen Metronom-Zug. Dort wurde sie von einer Reisenden entdeckt. Am Bahnhof Lüneburg nahmen Bundespolizisten den Vierbeiner mit auf die Dienststelle. Die kleine Hündin musste nicht lange warten. Ihr Frauchen hatte sie bereits gesucht und schloss sie in der Bundespolizeiwache glücklich in ihre Arme.