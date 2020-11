Bauern-Proteste finden in Garrel Gehör

Sie hatten ihre Rückkehr angekündigt: Am Donnerstagmorgen demonstrierten mehr als 100 Landwirte mit Treckern vor Schlachthöfen auch in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Oldenburg – wie hier bei Böseler Goldschmaus in Garrel. Goldschmaus-Geschäftsführer Josef Hempen (Zweiter von rechts) sagte zu, die Landwirte in ihrem Protest zu unterstützen. Er verwies auf die Politik, die am Zuge sei. „Wir lassen nicht locker, denn es geht um unsere Existenz“, machten die Landwirte ihre Lage deutlich. Die Landwirte fordern mehr Geld für ihre Produkte. BILD: