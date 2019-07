Mann wollte Hund auf Polizisten hetzen

Baunatal /Hannover Ein randalierender Mann hat Polizisten mit seinem Hund bedroht. Er habe angekündigt, den Staffordshire Terrier auf die Beamten zu hetzen, teilte die Polizei mit. Als er bei dem Einsatz in der Nacht zum Mittwoch in Baunatal die Leine immer länger gelassen habe und der Hund bedrohlich auf sie zugekommen sei, hätten die Beamten zwei Warnschüsse abgefeuert. Daraufhin holte der 28-Jährige seinen Hund zurück und band ihn an. Der aus Hannover stammende Mann wurde mit zur Polizei genommen.