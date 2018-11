Bautzen /Berlin /München Am Morgen danach kommt die Bestätigung: „Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen“, kündigt Horst Seehofer am Montag offiziell an und beeilt sich klarzustellen, dass er dennoch weiter Bundesinnenminister bleiben wolle. Dies bleibe „völlig unberührt“ davon. „Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt auch weiter ausüben“, versichert er trotzig, es klingt wie eine Kampfansage.

„Wechsel gehört zum Leben, auch für mich“, sagt Seehofer. Zehn Jahre lang hat er die CSU geführt. Jetzt läutet er das Ende seiner Amtszeit ein, ohne jedoch einen genauen Termin zu nennen. Bei seiner Nachfolge läuft alles auf Ministerpräsident Markus Söder zu. Während Söder in München sein neues Kabinett präsentiert, überrascht Seehofer am Rande eines Besuches eines Fahndungszentrums der Polizei in Bautzen mit seiner Erklärung.

Am Sonntagabend war Seehofer in einer Krisensitzung der engsten CSU-Führung in München zum Rückzug gedrängt worden. Der Parteichef hatte nach Teilnehmerangaben schließlich angekündigt, zeitnah in den nächsten Wochen den CSU-Vorsitz niederzulegen und auch das Amt als Bundesinnenminister abgeben zu wollen, um den Weg für die Erneuerung der CSU 2019 frei zu machen. Am Montagmorgen dann Seehofers Klarstellung: Verzicht auf den Parteivorsitz ja, aber Festhalten am Ministeramt – es ist ein Rückzug auf Raten.

Was bedeutet Seehofers Entscheidung für die Große Koalition? In den Reihen von Union und SPD schätzt man die Chancen für einen erfolgreichen Neustart jetzt besser ein, schließlich war es der CSU-Chef, der das Regierungsbündnis ein ums andere Mal an den Abgrund geführt hatte. Künftig wird ein neuer CSU-Chef an den Koalitionsrunden teilnehmen. Angesichts des enttäuschenden Wahlergebnisses dürfte er weniger auf Konfrontation setzen als sein Vorgänger. Schließlich hatte der Dauerstreit in Berlin mit zu der Wahlschlappe in München geführt.

Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bedeutet Seehofers Teilrückzug zumindest, dass auch das Ende der politischen Karriere ihres härtesten Rivalen absehbar ist. In Koalitionskreisen gibt es starke Zweifel daran, dass Seehofer auf Dauer Bundesinnenminister bleibt. So wird bereits über eine Kabinettsumbildung spekuliert. Sollte etwa Friedrich Merz neuer CDU-Chef werden, könnte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Kabinett aufrücken. Sie war im Saarland bereits Landesinnenministerin. Und die CSU könnte etwa das Wirtschaftsministerium übernehmen.