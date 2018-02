Jugendstrafe für Gefährder

Bayreuth Weil er einen Terroranschlag plante, muss ein 19-jähriger Syrer ins Gefängnis. Das Landgericht Bayreuth verurteilte ihn am Mittwoch zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die – das ist laut einem Gerichtssprecher eher ungewöhnlich – nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. In der Wohnung des Mannes in Pegnitz hatten Polizisten im Sommer Propagandamaterial der IS-Terrormiliz, Videos von brutalen Hinrichtungen und Anleitungen zum Bombenbau gefunden. Hinzu kommen der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie.