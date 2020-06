Bei zweiter Corona-Welle „sieht es schlecht aus“

Frage: Die deutschen Exporte sind so drastisch eingebrochen wie seit Jahrzehnten nicht. Was bedeutet das?

Fuest: Dass die Exporte im April­ eingebrochen sind ist keine Überraschung. In vielen der wichtigsten Exportmärkte, darunter Frankreich und Italien, waren große Teile der Wirtschaft geschlossen. Das zeigt, wie ernst die Krise ist. Der Monat April dürfte aber der Tiefpunkt sein.

Frage: Experten rechnen 2020 mit einem Exporteinbruch von 15 Prozent. Ist das realistisch?

Fuest: Das ist wegen dieser Zahlen nicht unrealistisch geworden. Viel wird allerdings vom weiteren Verlauf der Pandemie und den Reaktionen der Politik darauf abhängen. Wenn wir im Herbst eine massive zweite Infektionswelle bekommen, sieht es schlecht aus.

Frage: Droht uns eine Weltwirtschaftskrise wie Ende der zwanziger und Anfang der Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts?

Fuest: In der Weltwirtschaftskrise der Dreißigerjahre war der Einbruch tiefer als das, was wir derzeit von der Corona-Krise erwarten. Es sind damals auch viele wirtschaftspolitische Fehler passiert, die wir heute vermeiden. Ich denke nicht, dass es dieses Mal so schlimm kommt.

Frage: Müssen die Wachstumsprognosen für 2020 weiter nach unten korrigiert werden?

Fuest: Wir rechnen derzeit mit einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaft von sechs bis sieben Prozent 2020 und einer Erholung im kommenden Jahr. Das beruht auf der Annahme, dass es keinen zweiten Shutdown im Herbst gibt. Falls der doch kommt, müssen wir mit einem deutlich größeren Einbruch rechnen.

Frage: Wird das Konjunkturprogramm dafür sorgen, dass die Wirtschaft in Deutschland wieder belebt wird?

Fuest: Das Konjunkturprogramm wird dazu beitragen. Es kann aber die coronabedingten Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit nicht aus der Welt schaffen. Es kann auch nichts daran ändern, dass die Nachfrage nach unseren Exporten schwach ist.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen