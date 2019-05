Beim Klimadialog ist die Kanzlerin ganz Ohr

Aufgepasst: Eine Passage in der Rede der chilenischen Umweltministerin Carolina Schmidt (links) erregte sichtbar die Aufmerksamkeit von Kanzlerin Angela Merkel (Mitte). Am zweiten Tag des 10. Petersberger Klimadialogs war auch Svenja Schulze (rechts, SPD) ganz Ohr. Die informellen Klimaschutz-Gespräche sollen die UN-Klimakonferenz im Dezember in Chile vorbereiten. Gastgeber ist die Bundesregierung gemeinsam mit der chilenischen Regierung.dpa-BILD: