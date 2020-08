Deutschland bietet Libanon nach Explosion Hilfe an

Beirut Nach der verheerenden Explosion am Hafen von Beirut haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) dem Libanon schnelle Hilfe zugesagt. Eine Gruppe des Technischen Hilfswerks (THW) sollte noch am Mittwoch in den Libanon aufbrechen. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet. Das Bild der Lage der Deutschen vor Ort sei noch unvollständig, hieß es. Mindestens acht Deutsche seien bei der Explosion verletzt worden. Auch das Botschaftsgebäude und das Goethe-Institut sind teils schwer beschädigt.