Tote Und Verletzte: Heftige Explosion erschüttert Beirut

Beirut Bei einer gewaltigen Explosion in Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministers Hassan Hamad mehr als 25 Menschen getötet und mehr als 2500 verletzt worden. Die Explosion war noch im 200 Kilometer entfernten Zypern zu hören und zu spüren. Weite Teile des Hafens wurden dem Erdboden gleich gemacht. Die Ursache war zunächst unklar. Einige Medien schrieben auch von zwei Explosionen.

Ein Mitarbeiter des Zivilschutzes sagte am Ort des Geschehens, seine Einsatzkräfte hätten Dutzende Menschen in Krankenhäuser gebracht. Im Innern des Hafens lägen noch Leichen, viele von ihnen unter Trümmern.

Nach einer ersten Explosion kam es offenbar zu mindestens einer weiteren. Auf Videoaufnahmen von Anwohnern war ein riesiges Feuer im Hafen zu sehen, das viel Rauch in die Luft steigen ließ. Es kam zu Lichtblitzen, die mutmaßlich von Feuerwerkskörpern stammten. Lokale Fernsehsender berichteten, die Explosion habe sich im Hafen in einem Bereich ereignet, in dem Feuerwerkskörper gelagert wurden. Das Flammen schienen sich dann auf ein Gebäude nebenan auszubreiten, was eine noch größere Explosion auslöste. Nach der Detonation, die die Stadt erschütterte, stieg eine pilzförmige Rauchwolke auf.

Lasst uns hoffen, dass es weniger Opfer sind, als man bei dem furchtbaren Anblick aus #Beirut befürchten muss! #prayforbeirut https://t.co/rJ1GdTp3tE — Johannes Vogel (@johannesvogel) August 4, 2020

„Das war wie eine Atomexplosion“, sagte Walid Abdo, ein 43 Jahre alter Lehrer aus der Nähe von Beirut. Der im Hafen arbeitende Charbel Hadsch berichtete, zuerst habe es kleine Explosionen wie Feuerwerk gegeben, dann sei es zu einer riesigen Detonation gekommen, bei der er weggeschleudert worden sei. Seine Kleidung war zerrissen. Andere Augenzeugen erzählten von vielen Menschen, die von umherfliegendem Glas und Trümmern verletzt worden seien.

Auch wenn sich die Explosionen offenbar im Hafen ereigneten, richteten sie noch in mehreren Kilometern Entfernung Zerstörungen an, so wurden etwa Balkone abgerissen. Krankenhäuser riefen zu Blutspenden auf. Noch Stunden nach der Explosion fuhren Krankenwagen Verletzte in Kliniken. Später hieß es, alle Krankenhäuser in Beirut seien belegt, Verletzte würden deshalb in Kliniken außerhalb der Stadt gebracht. Hubschrauber des Heeres halfen bei der Bekämpfung der Flammen im Hafen. Einsatzkräfte aus dem gesamten Land eilten nach Beirut.

In einer Straße war eine Frau mit blutüberströmtem Gesicht zu sehen, sie sah verstört aus. Zwei Freunde leiteten sie durch den Verkehr. „Dieses Land ist verflucht“, sagte ein vorbeigehender junger Mann.

Vor den Explosionen hatten Protestierende aus Wut über Stromabschaltungen versucht, das Energieministerium zu stürmen. Vor dem Gebäude kam es zu Rangeleien mit Einsatzkräften und die Demonstranten kündigten eine Sitzblockade an.

Der Libanon steckt in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, sie ist die größte Gefahr für die Sicherheitslage im Land seit Ende des Bürgerkriegs 1990. Zudem kam es zuletzt an der Südgrenze des Landes zu wachsenden Spannungen zwischen der militanten Hisbollah-Miliz und Israel. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte, sein Land habe nichts mit der Detonation zu tun.