1,7 Millionen Kinder leben von Hartz IV

Berlin 1,7 Millionen Kinder unter 15 Jahren in Deutschland leben in Hartz-IV-Familien. Das zeigten Zahlen des „Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe“ vom Dezember 2016, berichtet die „Bild“. Demnach sei der Anteil im Vergleich zu 2015 von 15,3 auf 15,6 Prozent gestiegen. Den höchsten Anteil hätten die Forscher dabei mit 30,5 Prozent in Bremen festgestellt, den niedrigsten in Bayern mit 7,5 Prozent.

Das Bundesarbeitsministerium verwies indes darauf, dass der leichte Anstieg in den Quoten für minderjährige Kinder auf die Fluchtmigration zurückzuführen sei und es bei deutschen Kindern einen Rückgang gebe. Das Ministerium bezieht sich dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit vom Juni 2017.

Katja Dörner (Grüne) forderte eine Kindergrundsicherung, „damit jedes Kind dem Staat endlich gleich viel wert ist und das Geld wirklich bei den armen Familien ankommt“. Sie sagte weiter: „Die geplante Kindergelderhöhung bringt armen Familien leider gar nichts, weil jeder zusätzliche Euro sofort auf Arbeitslosengeld II angerechnet wird.“