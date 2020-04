16 Stunden verhandelt – doch kein Ergebnis

Berlin 16 Stunden Verhandlungen haben nicht gereicht und auch nicht die Aufrufe zu Einheit und Solidarität in dieser monumentalen Krise: Ihr Rettungspaket für Arbeitnehmer, Unternehmen und klamme Staaten im Wert von 500 Milliarden Euro haben die EU-Finanzminister nicht über die Ziellinie gebracht. Noch nicht, sagte der deutsche Ressortchef Olaf Scholz am Mittwochmorgen nach durchwachter Nacht und bemühte Zuversicht, dass „wir noch vor Ostern die entsprechenden Erleuchtungen bekommen“. An diesem Donnerstag geht es weiter.

Ökonomen sind sich einig, dass die Folgen des Stillstands in der Pandemie eine tiefe Rezession bedeuten. Die Regierungen steuern bereits mit Milliarden-Programmen gegen und auch auf EU-Ebene ist schon einiges beschlossen: Die Schulden- und Defizitregeln wurden ausgesetzt und Milliarden aus dem EU-Budget mobilisiert, die Europäische Zentralbank hat ein riesiges Anleihekaufprogramm gestartet.

Nun geht es um die nächste „Verteidigungslinie“, um ein „Sicherheitsnetz“, wie es Eurogruppen-Chef Mario Centeno nennt. Dafür müssten alle über sich hinauswachsen, redete Centeno seinen Kollegen aus der Eurogruppe und den übrigen EU-Staaten vor Sitzungsbeginn am Dienstagnachmittag ins Gewissen. 16 Stunden später wusste der portugiesische Finanzminister: Auch in Zeiten großer Not und wortgewaltiger Appelle verstrickt man sich bisweilen im Klein-Klein. Es hakte zuletzt an einem Punkt: an den Bedingungen zur Nutzung des Eurorettungsschirms ESM. Deshalb die Vertagung.