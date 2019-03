18. März als Gedenktag?

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vorgeschlagen, den 18. März zu einem nationalen Gedenktag für Deutschlands Weg zur Demokratie zu machen. „Der 18. März zeigt die demokratische Entwicklung vom Streben nach bürgerlicher Gleichheit bis hin zu freien Wahlen“, schrieb er in der „Zeit“. An diesem Tag wurde 1793 in Mainz die erste Republik in Deutschland ausgerufen, 1848 erlebte in Berlin die demokratische Revolution ihren Höhepunkt und 1990 fand die erste freie Volkskammerwahl in der DDR statt.