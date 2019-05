77 Prozent wollen zur Wahl gehen

Berlin Eine Woche vor der Europawahl am 26. Mai zeichnet sich in Deutschland nach einer Umfrage eine relativ hohe Wahlbeteiligung ab. Demnach wollen 57 Prozent mit Sicherheit zur Wahl gehen, 20 Prozent wahrscheinlich, wie die Befragung von 506 Personen durch das Meinungsforschungsinstitut Emnid für „Bild am Sonntag“ ergab.

Auf dieselbe Frage hatten zwei Wochen vor der Europawahl 2014 lediglich 51 Prozent angegeben, mit Sicherheit wählen zu wollen, und 19 Prozent, wahrscheinlich zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag am Ende bei 48,1 Prozent.