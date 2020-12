Ab 2025 Ganztag in Grundschulen

Berlin Der geplante Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen in Deutschland soll nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab 2025 stufenweise eingeführt werden. Bis zum Jahr 2029 solle er dann jahrgangsweise „aufwachsend“ in ganz Deutschland umgesetzt werden, sagte Merkel am Mittwoch nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten.

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, einen solchen Rechtsanspruch einzuführen. Wegen des dafür nötigen Ausbaus von Räumlichkeiten und den massiv steigenden Personalkosten gibt es aber seit Langem Streit über die Finanzierung. Der Ausbau wird Schätzungen zufolge fünf bis sieben Milliarden Euro kosten. Der Bund will 3,5 Milliarden Euro geben.