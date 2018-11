Abgeordneter fordert Hilfe für verfolgte Christin

Berlin Der CDU-Menschenrechtsexperte Michael Brand hat für die in Pakistan freigesprochene Christin Asia Bibi Schutz in Deutschland gefordert. „Obwohl die obersten Richter Asia Bibi Freiheit zugesprochen haben, ist ihr Leben jetzt auf das Höchste bedroht“, sagte der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag am Dienstag einer Mitteilung zufolge.

Die heute 51 Jahre alte fünffache Mutter war 2010 wegen angeblicher Gotteslästerung im vorwiegend muslimischen Pakistan zum Tode verurteilt worden. Nachdem der oberste Gerichtshof des Landes das Urteil Ende Oktober aufgehoben hatte, kam es zu Protesten radikalislamischer Gruppen. Bibis Ehemann hatte einige westliche Staaten um Asyl gebeten, ihr Anwalt war in die Niederlande geflohen.