Abschiebung scheitert oft mangels Papieren

Berlin Wegen des Fehlens von Ausweispapieren können einem Medienbericht zufolge immer mehr Migranten ohne Aufenthaltsrecht nicht in ihre Heimat abgeschoben werden. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Essen). Demnach waren Ende vergangenen Jahres knapp 65 000 Ausländer in Deutschland geduldet, weil keine Reisedokumente oder Passersatzpapiere aus dem Herkunftsland vorlagen. Ende 2016 lag den Angaben zufolge diese Zahl noch bei 38 000 Menschen. Sie blieben mit einer sogenannten Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz vorübergehend in Deutschland. Vor allem bei Menschen aus Indien und Pakistan unterließen deutsche Behörden eine Abschiebung.