Berlin In der AfD-Spenden­affäre weitet die Staatsanwaltschaft Konstanz ihre Untersuchungen aus. Man werde sich auch die Großspende einer Stiftung mit Sitz in den Niederlanden anschauen und prüfen, ob der Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz besteht, sagte ein Sprecher.

Am Mittwochabend hatte der AfD-Bundesvorstand mitgeteilt, dass der Kreisverband von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel am Bodensee eine weitere Großspende erhalten habe – von einer ausländischen Stiftung. Demnach ging es um 150 000 Euro, die mit dem Absender „Stichting Identiteit Europa“ (Stiftung Identität Europa) im Februar 2018 eingegangen seien. Weil man weder die Identität noch die Motivation des Spenders zweifelsfrei feststellen konnte, habe man das Geld im Mai 2018 zurückgeschickt. Die AfD wollte offenbar einer Veröffentlichung des Sachverhalts in den Medien zuvorkommen. Spenden ab 50 000 Euro müssen dem Bundestag gemeldet werden. Allerdings ist eine Spende aus einem EU-Land wie den Niederlanden nicht per se illegal.

Aber wer steckt hinter dem Geld? Die niederländische Stiftung „Identiteit Europa“ bestätigte die Spende an die AfD. Am 13. Februar seien 150 000 Euro überwiesen worden, berichtet die niederländische Tageszeitung „NRC Handelsblad“. Die Brüder Charles und Floris Berkhout gründeten demnach 2015 die Stiftung aus Sorge um den Erhalt der europäischen Identität. Floris Berkhout sagte, er habe die Spende veranlasst. Er teile den Standpunkt der AfD zu Migration. Das Geld sei aber „fast umgehend“ zurückgebucht worden, ohne Erklärung.