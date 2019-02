Berlin Deutschland wird bei einem US-Truppenabbau in Afghanistan den eigenen Einsatz in dem Land prüfen. Das Verteidigungs- und das Außenministerium hätten klargemacht, dass die Präsenz vom US-Engagement abhängig sei, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Pressekonferenz mit Luxemburgs Ministerpräsidenten Xavier Bettel in Berlin.

Das Kabinett hatte am Mittwoch eine Verlängerung des Mandats für den Einsatz von bis zu 1300 Soldaten um ein Jahr beschlossen.