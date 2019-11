AKK sieht Auftritt von Merz gelassen

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat gelassen auf den angekündigten Auftritt von Friedrich Merz auf dem Leipziger CDU-Parteitag reagiert. „Diese Partei kann jeden klugen Kopf, kann jede auch kritisch-konstruktive Stimme gut gebrauchen. Friedrich Merz ist eine davon“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag beim Rundgang durch die Halle des an diesem Freitag beginnenden CDU-Parteitags. Merz hatte angekündigt, er werde in der Aussprache zur Rede Kramp-Karrenbauers das Wort ergreifen. Merz hatte mit Kritik an der Bundesregierung Schlagzeilen gemacht.